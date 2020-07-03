Мэр Киева Виталий Кличко попытался попиариться на вручении президентом Владимиром Зеленским ключей от квартир пострадавшим от взрыва газа.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Андрей Золотарев.

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“Кстати, а кто еще смотрел сюжет о вручении ключей первым 12 пострадавшим от взрыва на Позняках в Киеве? Мне одному показалось, что Виталий Кличко там был неприглашенный гость? Ведь о квартирах с застройщиками договорился президент Зеленский, вручал ключи тоже он. А Кличко вышел под конец, чуть ли не перебил Зеленского и начал нести откровенную чушь”, - написал Золотарев.

Он отметил, что к президенту Зеленскому в данной ситуации вопросов нет, в отличие от мэра Кличко.

“Зеленский действительно сработал оперативно, смог выбить ключи хотя бы для семей с детьми и тех, кто потерял при взрыве родню. И его обещания выдать квартиры всем 40 жильцам после этого звучат вполне реалистично. А вот Кличко - просто примазался к событию ради собственного пиара, не сделав по сути ничего. Ведь вспомните: дома в Киеве взрывались и раньше, причем, не раз. Но что-то тогда Кличко никому никаких ключей не вручал”, - подчеркнул эксперт.

По его словам, проблема в том, что в Киеве не создан маневренный жилищный фонд.

“Если бы маневренный жилфонд в городе был создан, не пришлось бы жителям оставшихся 28 квартир теперь ждать, когда и им выдадут ключи. А маневренный фонд, в свою очередь, не создан потому, что земля, которая под него выделялась, отдана таким как Комарницкий, Кучер, Войцеховский и целый перечень деляг. Которые вместе с Кличко просто дерибанят город”, - резюмировал Андрей Золотарев.

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