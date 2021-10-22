Кличко утверждает, что встреча с президентом была деловой.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на опубликованную в медиа информацию о своей тайной встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Facebook.

Мэр столицы посетовал, что некоторые подробности разговора с Зеленским не соответствуют действительности: "Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все – правда. Немало тезисов и деталей приписали со слов неких "источников".

По словам Кличко, и в его окружении, и в окружении Зеленского есть силы, которые хотят "политического противостояния между президентом и мэром столицы".

Читайте такжеРадуцкий жестко раскритиковал депутатов, которые не хотят прививаться"Еще раз подчеркну: наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов. А их у нас много. И нам нужно эффективное взаимодействие – исключительно в пользу Киева и Украины. Это я говорю, как мэр столицы и как председатель Ассоциации городов Украины", – пояснил Кличко.

Тайная встреча Кличко и Зеленского

21 октября стало известно, что Кличко впервые за последний год встретился с Зеленским, что впоследствии подтвердил журналистам сам глава столицы.

Встреча состоялась вечером, 19 октября, в Офисе президента после заседания парламентского комитета, который поддержал законопроект о столице.

По данным СМИ, на встрече в ОП присутствовал потенциальный будущий префект Киева - действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Введение должности префекта предусматривает законопроект о столице. Информацию о присутствии Чернышова на встрече выяснить у Кличко не удалось.

Информация о возможной отставке Кличко

20 августа некоторые СМИ сообщали, что в тот день на СНБО может рассматриваться вопрос об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Кличко пригласили на заседание СНБО 20 августа, однако он сказал, что не пойдет. В социальной сети мэр Киева сообщил, что не сможет посетить заседание, поскольку будет участвовать в заседании Ассоциации городов Украины.

В тот же день секретарь Совбеза Алексей Данилов на брифинге после заседания отметил, что у СНБО нет полномочий снимать Кличко с должности главы КГГА.

С критикой в адрес Кличко неоднократно выступал как лично президент, так и представители его Офиса, а также некоторые "слуги народа".

Автор: Яна Ставская