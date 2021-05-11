Сотрудничество центральной власти и органов местного самоуправления после проведения местных выборов 2020 года стало намного эффективнее и вышло на качественно новый уровень.

Об этом в ходе заседания консультативного совета по вопросам местного самоуправления 11 мая заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Сотрудничество с местным самоуправлением и областными советами, и местными госадминистрациями, включая ОТГ, очень изменилось после местных выборов... Много в чем мы сотрудничаем каждый день: это повседневные вопросы, такие как решение инфраструктурных проектов, и взаимодействие с Кабинетом министров, есть и стратегические вопросы", - сказал замглавы ОП.

Одним из примеров такого сотрудничества, по словам Тимошенко, может служить механизм относительных заимствований областных советов на инфраструктурные проекты. Этот механизм начал применяться еще в прошлом году после местных выборов.

"В этом году я знаю, что несколько местных советов уже решают вопрос о лизинге на медицинское оборудование. Это даёт толчок для того, чтобы обновлялась как инфраструктура, так и наша медицина", - добавил он.

Дополнительная помощь местным громадам, по словам Тимошенко, была оказана, когда были приняты изменения в государственный бюджет, согласно которым регионам выделили 5 млрд грн на местные субвенции, инфраструктурные и другие местные проекты.

"Благодаря таким изменениям в бюджет мы и помогаем громадам", - подытожил Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году во всех регионах Украины будет реконструировано и оснащено современным медицинским оборудованием 177 приемных больничных отделений.

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Автор: Иван Бойко