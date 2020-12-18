Церемония прощания с Кернесом в Харькове начнется в 9:00 23 декабря и продлится четыре часа.

Стало известно, когда простятся и похоронят мэра Геннадия Кернеса в Харькове.

Об этом сообщает местное издание Newsroom.

Читайте такжеРада почтила память мэра Харькова Кернеса минутой молчания

По данным журналистов, церемония начнется в 9:00 23 декабря и продлится четыре часа.

Накануне тело Кернеса доставят самолетом в город. В аэропорту его поместят в катафалк. Колонна автомобилей (сопровождение и "скорые") двинется сначала в городскую больницу №17. Общественный порядок будет обеспечивать полиция.

На 7:00 запланирована 40-минутная церемония отпевания Кернеса в Благовещенском соборе. Затем гроб доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета. Ради этого изменят маршруты движения общественного транспорта.

С 9:00 до 13:00 все желающие смогут попрощаться с мэром, после чего состоится его захоронение на Почетной аллее кладбища №2.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

17 декабря в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что в Харькове в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса объявлен трехдневный траур.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН