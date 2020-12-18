Стало известно, когда простятся и похоронят мэра Геннадия Кернеса в Харькове.
Об этом сообщает местное издание Newsroom.
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По данным журналистов, церемония начнется в 9:00 23 декабря и продлится четыре часа.
Накануне тело Кернеса доставят самолетом в город. В аэропорту его поместят в катафалк. Колонна автомобилей (сопровождение и "скорые") двинется сначала в городскую больницу №17. Общественный порядок будет обеспечивать полиция.
На 7:00 запланирована 40-минутная церемония отпевания Кернеса в Благовещенском соборе. Затем гроб доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета. Ради этого изменят маршруты движения общественного транспорта.
С 9:00 до 13:00 все желающие смогут попрощаться с мэром, после чего состоится его захоронение на Почетной аллее кладбища №2.
Смерть Кернеса: что известно
- Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.
- 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).
- 11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.
- 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
- 17 декабря в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что в Харькове в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса объявлен трехдневный траур.
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