Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской сегодня находится с официальным визитом в государстве Катар.

Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом.

Читайте такжеЗеленский завтра посетит с официальным визитом КатарОб этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью катарским СМИ, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский с женой Еленой Зеленской сегодня находится с официальным визитом в Государстве Катар. По его словам, главной целью визита являются переговоры с руководством Государства Катар, в частности, с эмиром Катара его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани.

Зеленский сообщил, что сейчас Украина и Катар работают над расширением сотрудничества в различных сферах.

По его словам, сегодня планируется подписание пакета двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения.

Также страны планируют подписать документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений.

Кроме того, будет подписан ряд коммерчески инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Президент отметил, что Украина открыта к привлечению иностранных инвестиций, в том числе суверенных и инвестиционных фондов Катара, в такие направления, как высокие технологии, инфраструктура, финансовый, энергетический и аграрный секторы.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество - основа отношений Украины с Катаром.

«Приятно, что двусторонний товарооборот по результатам такого сложного, «пандемического» 2020 достиг высоких показателей - почти $150 млн. Это вдвое больше, чем, например, в 2018 году. А в этом году динамика товарооборота между нашими странами еще и увеличилась», - добавил Зеленский.

По его словам, хорошим примером сотрудничества является концессия катарской компанией QTerminals украинского порта «Ольвия».

Президент подчеркнул, что в Украине все будет делаться для создания наиболее благоприятных условий для иностранных инвесторов. По его словам, перспективным для инвесторов является мегапроект «Большое строительство», который предусматривает строительство дорог и других инфраструктурных объектов.

Также Зеленский напомнил, что летом этого года в Украине начинается земельная реформа, которая устанавливает прозрачные отношения в аграрной сфере.

«Мы заинтересованы в расширении авиасообщения между Украиной и Катаром, что, среди прочего, поможет создать надлежащие условия для развития сотрудничества в туристической сфере», - добавил президент Украины.

Он выразил надежду, что в этом году, несмотря на пандемию, удастся провести второе заседание Совместной межправительственной украинско-катарской комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

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Автор: Надя Пришляк