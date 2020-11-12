По словам Степанова, "Эпицентр" снова "куражится". Гипермаркет объявил о продолжении работы в условиях карантина выходного дня.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился отказом сети торговых центров "Эпицентр" соблюдать карантин выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.

Об этом Степанов заявил на брифинге в Минздраве.

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Министр призвал руководство "Эпицентра" поехать с ним в реанимацию.

"Вчера на заседании правительства было принято решение о введении в Украине "карантина выходного дня". И скажу вам откровенно, меня просто возмутил пост в социальных сетях от "Эпицентра". Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей?Так если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: "Помогите, пожалуйста", Покуражтесь перед врачами, которые каждый день делают все, чтобы сохранить жизни людей. Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого человека, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека - особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?"- поинтересовался Степанов.

Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства.

"Я уверен, что мои коллеги по правительству, которые отвечают за контроль, ответят на этот фарс и цинизм", - отметил министр.

Что о ситуации с карантином выходного дня говорят в "Эпицентре"

В пресс-службе "Эпицентра" ответили, что они не получили официального постановления Кабмина.

"Как только мы его получим, изучим и тогда мы обнародуем позицию, как работает "Эпицентр". Сейчас у нас такой позиции нет. Пока есть только информационные сообщения, но нам нужно увидеть документ", - говорится в ответе, пишет РБК-Украина.

"Эпицентр" против карантина выходного дня: с чего все началось

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране карантина выходного дня. Предварительно - на три недели, до 30 ноября. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника. В частности, в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будние дни, дополнительно будет запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

После этого на странице сети торговых центров "Эпицентр" в Facebook появилось сообщение: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим топливо". Пост проиллюстрировали картинкой с подписью: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".

Перед этим пользователи соцсетей иронизировали относительно того, будут ли работать в выходные несмотря на запрет ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко и гипермаркеты "Эпицентр" Герег, которые обходили жесткий карантин весной.

Вместе с тем более 20 городов Украины протестовали против нового введения. Рестораторы призвали не вводить такие жесткие ограничения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 ноября с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 500 865 человек, умерли 9 145, выздоровели 227 694. За минувшие сутки в Украине было выявлено 11 057 новых случаев коронавирусной болезни.

Скандал с "Эпицентром" и гуманитарным грузом "Мрии" во время карантина весной 2020 года

Напомним, весной 2020 года, во время жесткого карантина из-за пандемии коронавируса в Украине, сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" попала в несколько скандалов. Тогда она продолжала свою работу несмотря на запрет, продавая медицинские товары.

23 апреля 2020 года самолет Ан-225 "Мрия" привез медицинские средства для противодействия распространению коронавируса. Среди которых – маски, защитные костюмы и очки для врачей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их «гуманитарным грузом».

Довольно скоро медицинские товары из "Мрии" попали на полки сети "Эпицентр". Позже сеть "Эпицентр" признала, что полностью оплатила полет "Мрии" из Китая. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что часть груза, который прибыл из Китая в Украину, оказался в магазинах "Эпицентр", поскольку он не оплачивался за средства госбюджета.

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Автор: Виктория Гордиенко