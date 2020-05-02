Мэр Черкасс предупредил Зеленского: город будет оказывать сопротивление и готов объединить Украину (видео)

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко также заявил, что готов отвечать за решение о преждевременном смягчении карантина в городе, но только после того, как будут наказаны члены партии «Слуга народа», которые нарушали карантин.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин в городе, введенный с целью противодействия распространению коронавирусной болезни.

Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Читайте также"Пламенный привет лично от президента": Зеленский отреагировал на смягчение карантина в Черкассах

«Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, Черкассы - свободный казацкий город. Если нужно будет объединить Украину - мы объединим Украину. Помните, никто в жизни не одолел Черкассы», - заявил Бондаренко.

Он также подчеркнул, что ожидал от главы государства одинакового отношения ко всем, в том числе и к членам партии «Слуга народа», однопартийцам-бизнесменам, которые нарушают требования карантина.

Мэр также добавил, что Зеленский именно в Черкассах впервые заявил о намерении баллотироваться в президенты.

«Мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев», - добавил Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантин. На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мероприятий.

Читайте также"Большой гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина": мэр Черкасс ответил на угрозы Авакова (видео)

В тот же день на своей странице в Facebook Бондаренко обнародовал фото с СМС-сообщениями, в которых его предупреждают об аресте, если он «не успокоит свои таланты». Мэр Черкасс утверждает, что это сообщение якобы прислал ему первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Сегодня, 2 мая, в Офисе президента опровергли утверждение Бондаренко о том, что Трофимов якобы посылал ему СМС-сообщения. Вместе с тем в Офисе президента отметили, что действия мэра и горисполкома Черкасс должны получить надлежащую юридическую оценку.

Одновременно Трофимов заявил, что мэр Черкасс преждевременно отменил карантин в городе, чтобы повысить свой рейтинг перед местными выборами.