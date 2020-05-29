Кабмин отправили на стратегическую сессию - СМИ

В мероприятии также должен был принять участие президент Зеленский.

Кабинет министров 29 мая отправили на стратегическую сессию, в пятницу чиновники весь день занимались тимбилдингом и постановкой целей Кабмина.

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Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Кабинете министров.

Среди основных целей стратсессии: "Сформировать единое видение миссии, ключевых целей и "бренда" правительства; проработать проект программы действий правительства и существующих паспортов реформ; определить приоритетные цели деятельности каждого из министерств и перечень приоритетных реформ правительства".

Согласно программе, стратсессия должна была начаться в 12:00 по словам премьера Дениса Шмыгаля. В 17-18 часов к чиновникам должен присоединиться президент Владимир Зеленский.

Модераторами мероприятия стали Даниил Пасько, Андрей Длигач и Евгений Пестерников.

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