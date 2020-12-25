Президент считает, что в 2021 году Украину ожидает "небольшой подъем в экономике".

Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что следующий 2021 год для украинцев будет легче.

Такое мнение глава государства высказал в интервью изданию "Фокус". Президент также считает, что в 2021 году Украину ожидает "небольшой подъем в экономике".

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"Этот високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. Относительно нового года, для начала надо уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как 2020-й, возможно, даже тяжелее. Все зависит, сколько будет вызовов. Для людей, считаю, будет легче. Идет символический год - год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что страна научилась бороться с коронавирусом. Поэтому украинцам должно быть легче. "Обидно, что люди уже не так боятся и иногда не надевают маски. С другой стороны, замечательно, что они не боятся и психологически им легче", - добавил президент.

Зеленский пообещал, что экономически также будет легче. "Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет", - сказал глава государства.

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Автор: Андрей Василюк