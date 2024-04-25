Домашние работники на сегодня не имеют надлежащего уровня социального обеспечения.

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона об урегулировании труда домашних работников, который прошел первое чтение год назад. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Отмечается, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования труда домашних работников" (№5695) поддержал 231 депутат.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопроса занятости и официального трудоустройства домашних работников, обеспечения их социальной защиты и снижения уровня незадекларированного труда.

Видео дня

"На сегодня большая часть таких лиц находятся в теневом секторе экономики, не имеют надлежащего уровня социального обеспечения, не могут рассчитывать на предусмотренные законодательством о труде гарантии своих трудовых прав, обычно не получают достойной и справедливой оплаты труда, лишены государственной защиты от дискриминации, насильственных и других действий, нарушающих их честь и достоинство со стороны работодателя", – сказано в документе.

Отмечается, что принятие данного закона обеспечит урегулирование вопроса неофициальной занятости домашних работников, создаст надлежащую нормативно-правовую базу для их официального трудоустройства, позволит учесть всю специфику условий труда домашних работников, а также повысит уровень их социальной защищенности.

Авторы закона подчеркивают, что проблема регулирования деятельности работников, которые на условиях трудового договора выполняют работу по обслуживанию домашнего хозяйства (домашние работники), на сегодняшний день носит глобальный характер и является актуальной для многих стран мира.

Работа во время войны

Как писал УНИАН, законопроект о регулировании труда домашних работников в первом чтении парламент поддержал в апреле 2023 года.

В сентябре 2023 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине, по данным НБУ, упало до рекордного минимума в 103,3 тыс. человек. В январе этого года стало известно, что военные части будут размещать предложения по трудоустройству на "Едином портале вакансий" Государственной службы занятости. Особое внимание уделят размещению гражданских вакансий, важных для поддержки войска в тылу.

Вас также могут заинтересовать новости: