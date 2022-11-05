В целом содержание всей системы центральных органов исполнительной власти сокращено на 22%.

Расходы на содержание правительства в утвержденном Верховной Радой государственном бюджете на 2023 год сокращено на четверть по сравнению с этим годом, и на содержание всей системы центральных органов исполнительной власти – на 22%.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире информационного телемарафона, комментируя принятый парламентом во втором чтении документ.

По его словам, расходы на Кабинет министров значительно сократили.

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"Расходы на содержание непосредственно правительства сокращено на 25%, а в целом на систему центральных органов исполнительной власти, министерств и других – на 22%", - сказал Немчинов.

По его словам, индексация зарплат госслужащим в следующем году не предусмотрена.

"И не только госслужащим... Сейчас приоритет - это расходы обороны. А они в принятом проекте госбюджета, который после подписания приобретет статус закона, являются приоритетом. И сектор безопасности и обороны в нем является главным", - подчеркнул Немчинов.

Госбюджет на 2023 год

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год. Собственные доходы страны в следующем году составят 1,3 трлн грн, а расходы будут вдвое больше – 2,6 трлн грн.

Документом предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России объемом 35 млрд грн.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, дефицит в 38 млрд долларов предполагается преимущественно закрывать благодаря поддержке международных партнеров Украины, в частности Евросоюза, США и МВФ.

Он подчеркнул, что первейший приоритет Госбюджета-2023 — обеспечение победы, поэтому 43% всех средств направят на армию и безопасность Украины. Это более 1 трлн грн.

Вторым приоритетом будет социальное обеспечение: пенсии, помощь внутренне перемещенным лицам, субсидии, медицина и образование - совокупно это более 30% расходов бюджета.

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