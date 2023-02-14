Решение о назначении нового руководителя ВАКС приняли на общем собрании судей.

Новым руководителем Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) стала судья Вера Михайленко. Соответствующее решение было принято во вторник, 14 февраля, на общем собрании судей.

В сообщении ВАКС напомнили, что с 7 мая 2019 года до 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич. С 7 мая 2022 годна полномочия руководителя Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин, который имеет наибольший судейский стаж.

Отмечается, что 18 мая 2022 года главой апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Чорненькую.

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Деятельность ВАКС: последние решения суда

В конце января 2023 года Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокурора о содержании под стражей экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Соответствующее решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

В декабре 2022 года ВАКС взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства бывшего президента Украины Виктора Януковича, удовлетворив иск Министерства юстиции.

В том же месяце Высший антикоррупционный суд Украины арестовал с возможностью внесения залога в размере 124 млн грн бывшего народного депутата Александра Грановского, который держал под контролем должностных лиц Одесского городского совета.

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