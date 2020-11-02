Историк Игорь Козловский: Все знали, что Янукович – подлец и идиот, но голосовали за него, "потому что он наш". Выбор знакомого кандидата – это элемент "стабильности"

Хотя результаты местных выборов по всей стране окончательно еще не установлены, соцсети гудят из-за поддержки украинцами Виктора Лозинского, Анатолия Шария, Нели Штепы или Александра Попова. Историк, бывший узник «ДНР» Игорь Козловский рассказал в интервью УНИАН, почему этому выбору удивляться не стоит.

Вас удивили результаты выборов? Скажем, то, что Неля Штепа получила такую большую поддержку во время голосования в Славянске, хотя имела прямое отношение к тому, что город, в свое время, был захвачен россиянином Гиркиным?

Не удивили, я хорошо знаю наш народ и понимаю его травмы. Последние связаны не только с текущими кризисами – от войны, оккупации, аннексии, экономических потрясений до COVID-19. Есть еще травмы из прошлого.

Люди, с одной стороны, живут надеждой, ожиданиями лучшего. С другой - мечтают о стабильности, то есть стагнации. Это конфликт амбивалентностей, когда хочется и улучшений, и чтобы ничего не менялось. Он приводит к тому, что те, кто, так или иначе, глубинно ориентирован в прошлое, на местных выборах определили судьбу происходящего.

У травмированного народа отсутствуют четкие ориентиры. А дезориентированный человек будет действовать, не размышляя, он рефлекторно выбирает то, к чему привык.

Поэтому то, что на местных выборах происходило в регионах, достаточно предсказуемо. Мы видим, что у людей, выбравших на предыдущих выборах партийную силу, которая возникла как эксперимент, есть глобальное разочарование. И они возвращаются к привычному. Это происходит вдоль всей линии фронта, если мы говорим о восточной Украине. Но и Харьков, и Одесса также показывают поддержку одиозных сил.

Почему, по вашему мнению, Неля Штепа и аналогичные ей кандидаты не вызвали у избирателей «рефлекс отторжения»?

Конкретно Неля Штепа никакого такого рефлекса вызывать не должна, поскольку события, которые происходили в 2014 году, носили очень специфический характер. После того как Гиркин ушел из Славянска, Штепа сначала начала играть роль жертвы, потом - «преследуемой» украинской властью. У нее - ореол мученицы, которая еще и «наша».

Напомню, что в том регионе все знали, что Янукович – подлец и идиот, но голосовали за него, «потому что он наш». Выбор знакомого кандидата – элемент «стабильности», он играет свою роль.

На самом деле, глубоко с регионом никто не работал. Люди ожидали улучшений, но на себе персонально их не почувствовали. И надо учитывать, что пропаганда, которая там есть, деструктивна в отношении Украины и ее будущего. А люди больше слушают и слышат то, что им знакомо. Возникает иллюзия, что они знают правду, которая состоит в том, что нужно поддерживать местные тенденции.

Но люди, вроде бы, должны были уже понять, что такое война. Разве это понимание не влияет на выбор?

Да, что такое война они поняли. Но искать виноватых в ней они будут по знакомому информационному пути. Я видел в плену так называемых ополченцев, которые пострадали от «своих», от местных вождей и коллаборантов. Они разочаровались, но не меняли своего видения, кто виноват. У них укоренено: «Нас не поняли», «Нас не услышали». Поэтому дело не в войне, а в поисках ответа на вопрос: «Кто виноват?».

И что с этим делать? Как уйти от голосования за стабильность, к выбору прогресса?

Повторюсь, основная масса людей дезориентирована. Они даже не задумываются об ориентации на будущее. Для того, чтобы выбирать прогрессивный проект, им необходимо выйти за пределы привычных стереотипов. Нужно, с одной стороны, получать правильную информационную «пищу», с другой - должны быть внешние проявления того, что с этим политическим проектом жизнь становится действительно лучше.

Большинство людей живет не высокими материями, а своей повседневностью, и в ней важно иметь опору на что-то материальное. Это люди не ценностей, а потребностей. Человек, который не может или не хочет подниматься до уровня ценностей, будет выбирать мир потребностей. Такова психология людей.

Во всех странах, где я был, большинство – потребители. Но при этом, там есть и гражданское общество - активная часть общественного пространства, которая может брать на себя инициативу.

У нас за отсутствием такой инициативы стоят люди «советской закалки»?

Я бы сказал, что они не «советские», а «постсоветские». Это значит, что у людей уже есть мифологические представления о советском.

«Постсоветский человек» может быть более опасен, чем советский. Миф всегда сильнее истории, сильнее реальности. Человек превращает миф в свою веру, он становится более жестким, стереотипным, менее пластичным. Он не успевает за переменами, зависает между мирами. У него прошлое уже ушло, оно мифологизируется, но миф не встраивается в будущее. Из-за этого раздражение накапливается, он голосует за то, что, как он считает, связано с прошлым.

Люди ностальгируют за временами, когда за них все решал начальник участка, директор фабрики, комсорг и т.д.?

Это часть этого мифа. Инфантильный человек, иждивенец, хочет вернуться в прошлое, где за него все решают. Это примитивная мечта о бедной, но стабильности, поскольку человек больше всего боится нестабильности, тревога за завтрашний день изнуряет. Людям надо брать ответственность, а они – ленивые существа.

Я смотрю, как живут в селе. Раньше хлеб выпекали в своих печах, а сейчас люди стоят на трассе, ждут хлебовозку. Если машина не пришла, никто не хлеб выпекает, продолжают ждать, страдать. С таких мелочей все начинается.

Советский Союз забрал у людей всю инициативу, сделал все государственным. Любая инициатива, с точки зрения тоталитарного государства, подрывает его основы. Поэтому законодательная система была построена на том, чтобы любое начинание наказывать. А стандартизация, когда все в одинаковой одежде, покупают стандартные наборы, приводит к тотальному конформизму.

В свое время Франко (испанский диктатор Франсиско Франко, – УНИАН) говорил, что самое страшное для развития личности - тоталитаризм, который давит сверху, и конформизм, потому, что человек приспосабливается снизу (чтобы не выпадать, быть как все). Это обезличивает, забирает инициативу, не дает взросления. Человек дрессируется таким образом.

Эта травма зашла очень глубоко, на уровень практически не осознаваемый. Да, сейчас нет тоталитарной системы, но я вижу молодое поколение, которое не берет ответственность потому, что не научилось этому от родителей.

Это «круг» может прерваться?

Да. Вызовы – война, экономическая ситуация – так или иначе реформируют людей, они начали брать на себя ответственность и меняют других. Но это постепенный процесс, он происходит не сразу. Должна появиться критическая масса, и мы близки к этому. Вопрос лишь в том, чтобы сама государственная система могла давать пространство для инициативы, ответственности, не била по рукам.

Вы заметили какие-то новые технологии на этих выборах?

Нового я не заметил. Все было достаточно примитивно, по накатанной. Политики паразитировали на стремлении человека получить синицу в руке, а не журавля в небе. Была заметна некая приземленность обещаний, стремление к псевдостабильности и предсказуемости. Фактически, работали не с теми избирателями, кто имеет, я бы сказал, развитые представления о том, куда необходимо двигаться. Работали с избирателями, которые не задумываются о глобальных проблемах.

Тот же Шарий, к примеру, всегда играл на примитивном уровне. Когда началась война, в 2014-2015 годах каждый день по всем местным СМИ оккупированного Донецка были его передачи в прямом эфире. Он рассматривался как некий «свой» на той территории. Вся его риторика – поиск проблем развития Украины, примитивная пророссийская пропаганда. Сейчас он скрывает свои пророссийские ориентиры, но перед нами - извращенная личность, которая раскрутила свой проект не сама. То, что на него не отреагировали правоохранительные структуры и другие партии – проблема нашего сегодняшнего дня. А результат, к сожалению, показывает, как безответственны голосовавшие.

Влад Абрамов

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