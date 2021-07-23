В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства дела должно установить совместное расследование по линии правоохранительных органов обеих стран.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что удивлено заявлением о завершении расследования в Молдове дела бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

"Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили четкую позицию: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов.

Как отметили дипломаты, 12 мая Офис Генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела, а 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой исполнение международно-правовой помощи было невозможно.

Читайте также"Привет, Петр Алексеевич!": судья Чаус записал видео и анонсировал возвращение в Украину

"На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель-дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попытаться разрушить украинско-молдавские отношения", - отметили в МИД.

Украинские дипломаты отметили, что установление всех обстоятельств в деле Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон.

Ранее генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении Чауса. По данным молдавских правоохранителей, к похищению Чауса причастны "госструктуры". По данным генпрокурора, местные правоохранители идентифицировали людей из спецструктур Украины, которые якобы участвовали в похищении бывшего судьи.

Автор: Виталий Саенко