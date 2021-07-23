По данным генпрокурора Молдовы, местные правоохранители идентифицировали людей из спецструктур Украины, которые якобы участвовали в похищении бывшего судьи.

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс-судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны "госструктуры".

Об этом пишут местные издания Unimedia и evz.ro.

По данным генпрокурора, местные правоохранители идентифицировали людей из спецструктур Украины, которые якобы участвовали в похищении бывшего судьи.

"В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова. Мы направили несколько запросов об установлении в Украине судебно-исковой просьбы и ждем ответов. Наша задача - идентифицировать людей, которые приехали из Украины и провели соответствующие операции здесь, в Молдове", - сказал генпрокурор.

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Похищение Чауса - что известно

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая телеграмм канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы включая вышеуказанные видео, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.

Автор: Денис Прядко