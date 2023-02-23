Жители Ирпеня требуют отозвать депутата Ирпенского городского совета Александра Пикулика. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины. Его обвиняют в злоупотреблениях в должности депутата и нарушении прав инвесторов ЖК "Центральный премиум", которых Пикулик оставил не только без квартир, но и без средств.

"Мы требуем принять меры по обеспечению доступа к жилью законным владельцам, проведения проверки действий Александра Пикулика и дальнейшее расследование фактов его злоупотреблений на посту депутата местного совета. Также, учитывая многочисленные нарушения законодательства и невыполнение своих обязанностей Александром Пикуликом, мы просим помочь начать процедуру отзыва Пикулика с должности депутата местного совета", - говорится в опубликованном тексте.

По словам авторов петиции, владельцы квартир ЖК "Центральный Премиум", что в Ирпене, уже более года не могут получить ключи от приобретенного жилья.

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Речь идет о 300 семьях, имущество которых пострадало в результате войны. На его восстановление инвесторы оплатили представителям компании застройщика по 30 долл. за кв. м. Последняя обещала не только восстановить дома, но и вернуть средства собственникам жилья, за счет компенсации от государства.

Впрочем квартиры "Центральный Премиум" остаются непригодными для жизни. Зато работы по восстановлению комплекса ведутся лишь в части коммерческой недвижимости. Семьи с детьми остались во время войны под открытым небом. Людям угрожают, а их законные требования игнорируют.

Ранее об отзыве Александра Пикулика с должности заявляла председатель ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Причиной такого решения стала стрельба в одном из ресторанов Ирпеня. По словам заместителя командира терробороны города Сергея Глухоцкого, там депутат навеселе начал стрелять из наградного оружия и едва не попал в женщину.

Комментируя эту ситуацию, лидер партии, которую сейчас Пикулик представляет в местном совете, отметила, что депутат должен немедленно сдать наградное оружие. Также Тимошенко заверила активистов, что намерена лишить Пикулика мандата.

Напомним, Александр Пикулик-депутат Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию по земельным отношениям, лесным и природоохранным вопросам. По словам его коллег, Пикулик не является частым гостем заседаний.

Недавно Пикулик выступил против сноса рекламной конструкции одного из своих жилых комплексов на въезде в г. Ирпень и установки там мемориальной стелы "Город-герой".

По информации издания "Деловая столица", за прошлый год Александр Пикулик 4 раза пересекал границу с Польшей на автомобиле MERCEDES-BENZ S 63 AMG. Основанием для выезда он называл волонтерскую деятельность, однако информации о ее цели или результатов у администрации нет, об этом свидетельствует ответ КОВА на запрос журналистов.