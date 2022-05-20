В посольстве отметили, что США еще никогда в истории не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в другую страну.

Все вооружение, которое выделяет США поступает в Украину в очень короткие сроки, а иногда даже менее чем за сутки.

Об этом в эфире общенационального марафона заявил представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп. Он подчеркнул, что США понимают, что "эти вещи не могут ждать".

"Все оружие идет со складов США, которые уже готовы. То есть мы быстро находим способы, каким образом перевезти его. Оно доезжает до Украины за часы даже, иногда – менее чем за сутки. То есть представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали и почти все уже используются в Украине", – отметил представитель американского посольства.

По словам Лангенкемпа, США "еще никогда в истории не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".

Кроме того, он подчеркнул, что при необходимости для украинских военных проводят учения относительно того, как использовать предоставленное оружие.

"Есть обучение по любому типу вооружения, которое мы предоставляем украинцам. Мы не предоставляем оружие, которое люди не знают, как использовать, или же оружие, которое можно быстро освоить. Мы стараемся помочь так, чтобы нашу помощь вы могли сразу использовать", – пояснил представитель посольства.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден 19 мая приветствовал поддержку Сенатом выделение $40 млрд помощи для Украины и анонсировал новую партию вооружения для ВСУ.

В целом, по данным Пентагона, за время работы администрации Байдена, США предоставили Украине помощь на $4,6 млрд, из них $3,9 млрд – с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

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