За последние годы ООО «Коксовый завод Новомет» неоднократно был объектом инспекций и судебных запретов.

Харьковские власти намерены обратиться к Президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Офису генпрокурора с требованием остановить работу коксового завода «Новомет» (бывший «Коксохим»), который постоянно выбрасывает токсичные отходы в атмосферу, игнорирует законодательство и не платит за землю, пишет Главное.

Данный вопрос будет рассмотрен на сессии Харьковского городского совета 24 февраля, сообщил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

«Завод совершенно не обращает внимания на людей. Из нескольких районов города люди жалуются, что просто нечем дышать, ведь ночью, когда работает предприятие, его выбросы превышают все экологические нормы. Более того, горожане начинают заболевать, и это нас очень тревожит. На местном уровне мы не можем закрыть завод, поскольку у нас нет таких полномочий. Поэтому мы будем требовать от высшего руководства страны вмешаться в ситуацию и наконец прекратить работу завода», - заявил он.Читайте такжеВ Харькове загорелся лакокрасочный завод (видео)

Терехов напомнил, что в 2020 году вместе с Геннадием Кернесом встречался с руководством предприятия, и менеджмент завода обещал поставить фильтрационные установки. Однако обещание не было выполнено.

«Они обещали, но попросту всех обманули. Сейчас мы уже пошли в суд, чтобы разорвать с заводом договор аренды земли и взыскать около 2,5 млн грн долга за аренду. Это не укладывается в голове: они травят харьковчан, обманывают и игнорируют всех, не платят за землю - ситуация просто вопиющая», - подчеркнул Терехов.

За последние годы ООО «Коксовый завод Новомет» неоднократно был объектом инспекций и судебных запретов. В 2020 году Государственная экологическая инспекция добивалась остановки завода, зафиксировав большие выбросы в атмосферу аммиака, фенола и сероводорода.

В декабре 2020 года Харьковский окружной административный суд вынес решение о временном запрете работы предприятия.

В 2019 и 2020 годах харьковчане под петицией Президент собирали голоса за перенос коксохимического предприятия туда, где он не будет травить людей.

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Автор: УНИАН