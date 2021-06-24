Российский рэпер Баста (настоящее имя - Василий Вакуленко), у которого запланирован концерт в Киеве, узнает о допуске или недопуске в Украину уже на границе.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил и. о. представителя Госпогранслужбы Олег Бойко.

По его словам, отказать российскому певцу во въезде из-за того, что он в свое время незаконно пересек админграницу с оккупированным Крымом, сейчас нельзя. После того посещения на него была наложена санкция в виде трехлетнего запрета на посещение Украины. Однако, законодательством не предусмотрено продление действия такого запрета, если лицо больше не нарушало правила пересечения украинской границы, в том числе и на оккупированных территориях.

Вместе с тем Бойко отметил, что в случае, если Баста появится на украинской границе, то инспектор пограничной службы будет изучать, существуют ли основания для недопуска певца на территорию Украины и непосредственно принимать решение относительно пересечения границы этим гражданином России.

Читайте такжеУкраинцы рассказали, за кого бы голосовали на выборах в Верховную Раду - опросВ Службе безопасности Украины, в ответ на запрос УНИАН, подтвердили, что трехлетний запрет на посещение Украины для этого артиста уже истек и не может быть автоматически продлен. Информации относительно повторного нарушения Вакуленко украинского миграционного законодательства пока нет.

Как отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко, Служба безопасности в свое время проинформировала Госпогранслужбу о том, что Баста незаконно посещал Крым, и на сегодня решение о пересечении или не пересечении им украинской границы должны принимать именно пограничники.

Как сообщалось, выступление Басты запланировано на 25 и 26 июня в столичном клубе Stereo Plaza. Во время прошлого визита рэпера в Украину его охрана напала на киевлянина за его фразу о Крыме.