Российский рэпер Василий Вакуленко, более известен под псевдонимом Баста, выступит в Киеве 25 и 26 июня в столичном клубе Stereo Plaza.
"Информация о просьбе СБУ внести Басту в "черный список" Минкульта нам не поступала. Нам позвонили и сказали: будут звонить люди, можете отвечать смело, что концерты будут", – ответили Vesti.ua в службе охраны клуба.
При этом Баста пока не прилетел в Украину. Стоит отметить, что и запрета на его въезд в нашу страну нет.
Напомним, ранее активист Сергей Стерненко заявлял о том, что есть все основания не пускать Басту в Украину.
"Участие в мероприятии, которое прославляет оккупацию Крыма, является прямым основанием не пускать его в Украину как личность, которая угрожает национальной безопасности... СБУ об этом знала, но его все-таки пустили", - ранее говорил активист.
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