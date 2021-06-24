Баста даст два концерта в столице.

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известен под псевдонимом Баста, выступит в Киеве 25 и 26 июня в столичном клубе Stereo Plaza.

"Информация о просьбе СБУ внести Басту в "черный список" Минкульта нам не поступала. Нам позвонили и сказали: будут звонить люди, можете отвечать смело, что концерты будут", – ответили Vesti.ua в службе охраны клуба.

При этом Баста пока не прилетел в Украину. Стоит отметить, что и запрета на его въезд в нашу страну нет.

Напомним, ранее активист Сергей Стерненко заявлял о том, что есть все основания не пускать Басту в Украину.

"Участие в мероприятии, которое прославляет оккупацию Крыма, является прямым основанием не пускать его в Украину как личность, которая угрожает национальной безопасности... СБУ об этом знала, но его все-таки пустили", - ранее говорил активист.

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Автор: Диана Могилевич