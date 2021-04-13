Во время встречи в Брюсселе собеседники обсудили поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции Украины на фоне российской агрессии.

Об этом госсекретарь США сообщил в Twitter.

"Я сегодня встретился с украинским министром иностранных дел, чтобы обсудить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом российской текущей агрессии на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул Блинкен.

В заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса говорится, что Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность умышленными действиями России обострить напряжение с Украиной, в том числе из-за ее агрессивной риторики и дезинформации, увеличение нарушений режима прекращения огня и перемещения войск в оккупированном Крыму и у границ Украины", - отмечается в заявлении.

Визит Кулебы в Брюссель: что известно

Накануне сегодняшнего визита в Брюссель Кулеба заявил, что пришло время говорить о том, какая может быть практическая поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения. "Мы все должны понимать, что может наступить фаза, когда любых высказываний, беспокойства и словесных вербальных призывов к России уже будет крайне недостаточно", - подчеркнул Кулеба.

"Мой визит в Брюссель связан именно с этим", - пояснил и добавил, что со странами-членами НАТО будут обсуждаться "очень конкретные вещи".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко