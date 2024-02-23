Президент Еврокомиссии приедет, чтобы выразить поддержку Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Украину на годовщину начала полномасштабной войны, сообщает Politico.

Отмечается, что вместе с главой Еврокомиссии приедет и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, страна которого сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Этот визит пройдет на фоне военной и экономической борьбы Украины после двухлетней отметки полномасштабного вторжения, когда Россия оккупирует позиции на поле боя, а Украине мешает нехватка боеприпасов с Запада", - пишет издание.

Видео дня

Поддержка Украины на фоне годовщины полномасштабной войны

1 февраля главы государств и правительств стран-членов Евросоюза приняли единогласное решение о создании Украинского Фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

По мнению журналистов Politico, 50 млрд евро - мизер для Украины. Отмечается, что ЕС полагался на США в поддержке Украины, но проблемы с выделением пакета военной помощи в размере $60 млрд усиливает опасения в кругах ЕС, что блоку придется взять на себя большую часть расходовКиева.

На фоне колебаний Белого дома, Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер прибыл в Украину с визитом во главе сенатской делегации. Отмечается, что целью визита стало "узнать о жизненно необходимом вооружении для Украины, и чтобы защитить нашу демократию и национальную безопасность".