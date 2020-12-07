По результатам голосования, Виолетта Лабазюк набрала 33 голоса, а ее ближайшая конкурентка - 27 голосов.

7 декабря новой председателем Хмельницкого областного совета стала 34-летняя депутат от партии «За майбутне» Виолетта Лабазюк. Депутаты областного совета провели соответствующее тайное голосование, по результатам которого Виолетта Лабазюк набрала 33 голоса, а ее ближайшая соперница - кандидат от партии «Слуга народа» Оксана Бочкарева - 27 голосов. При этом 4 бюллетеня были признаны недействительными.

После подсчета голосов Виолетта Лабазюк поблагодарила коллег за доверие и пообещала приложить максимум усилий для развития области и уделять максимальное внимание социальным вопросам.

"Спасибо, уважаемые коллеги, за доверие и поддержку. Наша общая задача - развивать Хмельнитчину и Украину в целом. Для этого мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами. Потому что у нас много обязательств перед нашими избирателями и должны работать над их реализацией, а не тратить время на политические споры", - отметила во время выступления Виолетта Лабазюк.

Во время местных выборов. Лабазюк была избрана в Хмельницкий областной совет по избирательному округу №3. Является лидером регионального отделения Женского движения партии "За майбутне". Длительное время возглавляет ОО «благотворительный фонд Сергея Лабазюка «Ми поруч». Является женой народного депутата Сергея Лабазюка.

Председатель партии "За майбутне" Игорь Палица поздравил Виолетту Лабазюк с избранием председателем Хмельницкого областного совета на своей странице в Facebook

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Автор: УНИАН