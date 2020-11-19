Новиков также подчеркнул необходимость утверждения Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отмечает, что решение Конституционного суда Украины фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам.

Такое мнение он высказал в ходе форума "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", говорится в сообщении на сайте НАПК.

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Так, он подчеркнул, что после решения КС за коррупционные правонарушения могут нести ответственность фактически только рядовые чиновники.

"Нужно возобновить административную ответственность за коррупционные правонарушения. Общество должно понимать, что сейчас рядовой чиновник, условно говоря, главный специалист любого министерства или органа самоуправления, несет ответственность за коррупционные правонарушения - административную. Напротив, например, народные депутаты или министры не несут такой ответственности", - отметил председатель Агентства.

Он добавил, что такая ситуация искажает требования Конституции Украины, которая устанавливает равенство всех граждан перед законом. "Нерешение этого вопроса создает большую правовую неопределенность и безответственность. Это фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам", - отметил Новиков.

Кроме этого, он отметил, что среди важных задач парламента сегодня - утверждение Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы во втором чтении.

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"Мы считаем, что если бы на момент рассмотрения КСУ была утверждена Антикоррупционная стратегия, это была бы рамка в том числе и для органов судебной власти и КСУ, которая бы устанавливала, куда движется государство", - добавил глава НАПК.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" (№4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

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Автор: Татьяна Поляковская