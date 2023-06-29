В КГГА заявили о ряде нарушений в ходе проведения следственных действий и рассмотрения дела.

Директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Дмитрий Науменко, подозреваемый в растрате средств, взят под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Как сообщила городская прокуратура, соответствующее решение принял Голосеевский районный суд города Киева, чем в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуроров относительно меры пресечения для Науменко.

Согласно постановлению, на подозреваемого возложены обязанности: прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

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Директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА 23 июня было сообщено о подозрении в рамках уголовного производства относительно растраты около 1 миллиона гривень бюджетных средств, выделенных на восстановление тротуаров и автодороги после подключения водопровода к жилым домам.

"Подозреваемый, понимая, что работы не выполнены в полном объеме, подписал официальные документы, которые стали основанием для перечисления обществу бюджетных средств в декабре 2022 года", - сообщает прокуратура.

Реакция КГГА на дело против Науменко

По информации КГГА, речь идет о ситуации со строительством водопровода для подключения к водоснабжению жилых домов и детско-юношеской спортивной школы "АТЛЕТ" на улице Оросительной (Дарницкий район).

В департменте жилищно-коммунальной инфраструктуры заявили о ряде нарушений в ходе проведения следственных действий и рассмотрения дела. В частности, там утверждают, что к проведению экспертизы привлечен эксперт с просроченной лицензией; экспертизу провела частная компания, сведения о наличии каких-либо договорных отношений между ней и Национальной полицией Украины отсутствуют как в уголовном производстве, так и на сайте "Prozorro".

"Следствие признало некачественным выполнение работ по асфальтированию на улице Оросительной со стороны подрядчика. Надо учитывать, что работы еще не завершены. Весь 2021 год велась прокладка водопровода, устройство колодцев с люками, подключение домов к водоснабжению. Еще до начала полномасштабного вторжения работы были закончены, водоснабжение предоставлено, траншея закопана и уложен первый (черновой) слой асфальта. Однако с началом военных действий многие гражданские проекты были поставлены на паузу. Однако дорога на улице Оросительной активно эксплуатировалась. В этом году асфальтирование должно было быть завершено, однако началось следствие, что снова остановило эти работы", - заявили в Департаменте.

Науменко назначен на должность директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры в июле 2017 года.

Подозрения чиновникам КГГА

Как известно, 21 июня директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку, который подозревается в служебной халатности, из-за которой погибли три человека возле укрытия Киева из-за закрытого входа в него, также избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Срок действия постановления-2 месяца.

Следствие установило, что подозреваемый, находясь с 2018 года в должности директора Департамента, несет персональную ответственность за организацию и результаты работы данного структурного подразделения по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты на территории Киева.

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