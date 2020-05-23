"Не похоже, что собирался умирать": во вчерашнем посте в Facebook Давиденко пообещал и "в дальнейшем помогать медикам"

По данным СМИ, полиция рассматривает самоубийство как основную версию гибели депутата.

В последнем сообщении в социальной сети Facebook, датированном пятницей, 22 мая, Валерий Давиденко, которого нашли сегодня мертвым с простреленной головой, написал, что "будет и в дальнейшем помогать медикам" в борьбе с COVID-19. При этом, по данным СМИ, полиция рассматривает самоубийство как основную версию гибели депутата.

Пост опубликован вчера в 13:22.

Читайте такжеГибель нардепа Давиденко: полиция как основную версию рассматривает самоубийство - СМИ

Депутат выразил озабоченность тем, что "на днях в Куликовском районе моего 208-го округа в 10-х людей диагностировали коронавирус". Также он рассказал, что передал для Куликовского центра ПМСП 100 аппликаторов с пробирками для диагностирования коронавируса у контактных лиц.

«Также в очередной раз помог со средствами защиты для медиков: мобильной бригаде врачей, которая выезжает к больным, передал 50 костюмов, 60 респираторов FFP3, 50 пар перчаток, 10 защитных щитков, в районную больницу - маски и крайне необходимые тесты на коронавирус», - проинформировал он.

При этом, он пообещал и в дальнейшем помогать медикам в борьбе с COVID-19.

«Буду и дальше помогать медикам округа, чтобы поддержать их в нелегкой борьбе с пандемией», - написал он вчера.

В комментариях под постом некоторые заметили, что, судя по последнему его сообщению, сложно поверить, что он покончил с собой. «Не похоже, что собирался умирать», - написал один из пользователей. Позже комментарий был удален.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы «Доверие» в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили, а версию с самоубийством отвергает.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, народного депутата от группы «Доверие» Валерия Давиденко нашли мертвым в его офисе: «Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии трагедии, что произошла».

Давиденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу № 208 от ВО "Заступ", набрав 38,86% голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду VIII созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 года - член депутатской группы "Доверие", к тому - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram