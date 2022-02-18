Шуфрич рассказал о "боевых подвигах" своего однопартийца из ОПЗЖ.

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, семья которого, по данным журналистов, зарегистрировала имущество в Крыму по российскому законодательству, сделал странное заявление о своем однопартийце Илье Киве. Тот пока находится в Испании и озвучивает пророссийские заявления.

В эфире ток-шоу "Право на власть" Шуфрич назвал Киву "героем Дебальцево".

"Кива - нравится кому или нет - это один из героев Дебальцево. Он на себе выводил раненых и мертвых товарищей под Дебальцево. Это Илья Кива. После этого, когда это произошло, он сказал: "Порошенко нас предал", и начал жестко критиковать Порошенко", - сказал депутат.

Реагируя на эти слова, присутствующий в студии нардеп Игорь Палица, сказал: "У меня по Киве нет вопросов. Ему либо к врачу, либо в тюрьму".

Напомним, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива после того, как сбежал в Испанию на фоне угрозы полномасштабного наступления России, заявил, что "сделает все, чтобы страна возродилась".

Скандальный депутат вдруг вспомнил, что он - гражданин Украины, в то же время заявил, что "любит и уважает Россию".

"Я люблю и уважаю Россию, однако я гражданин Украины и украинец по национальности! Я родился и мои дети родились на этой земле, в ней лежат мои предки, наступит время – и я лягу рядом с ними", - высказался нардеп.

В Офисе генпрокурора впоследствии заверили, что заявления Кивы не останутся без внимания.

Дебальцевский котел: справка УНИАН