Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, семья которого, по данным журналистов, зарегистрировала имущество в Крыму по российскому законодательству, сделал странное заявление о своем однопартийце Илье Киве. Тот пока находится в Испании и озвучивает пророссийские заявления.
В эфире ток-шоу "Право на власть" Шуфрич назвал Киву "героем Дебальцево".
"Кива - нравится кому или нет - это один из героев Дебальцево. Он на себе выводил раненых и мертвых товарищей под Дебальцево. Это Илья Кива. После этого, когда это произошло, он сказал: "Порошенко нас предал", и начал жестко критиковать Порошенко", - сказал депутат.
Реагируя на эти слова, присутствующий в студии нардеп Игорь Палица, сказал: "У меня по Киве нет вопросов. Ему либо к врачу, либо в тюрьму".
Напомним, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива после того, как сбежал в Испанию на фоне угрозы полномасштабного наступления России, заявил, что "сделает все, чтобы страна возродилась".
Скандальный депутат вдруг вспомнил, что он - гражданин Украины, в то же время заявил, что "любит и уважает Россию".
"Я люблю и уважаю Россию, однако я гражданин Украины и украинец по национальности! Я родился и мои дети родились на этой земле, в ней лежат мои предки, наступит время – и я лягу рядом с ними", - высказался нардеп.
В Офисе генпрокурора впоследствии заверили, что заявления Кивы не останутся без внимания.
Дебальцевский котел: справка УНИАН
- Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 21 января по 18 февраля 2015 года, по официальным данным, погиб 141 участник АТО, 356 ранены, 150 взяты в плен и 11 пропали без вести.
- По результатам предварительного расследования было сообщено о подозрении высокопоставленным лицам Вооруженных сил РФ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) УК Украины. Они непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в этот период. Все указанные российские военнослужащие объявлены в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание. Максимальная санкция по этим статьям - пожизненное лишение свободы.
- В феврале 2020 года в Офисе генпрокурора заявили, что продолжают устанавливать всех лиц, причастных к трагедии возле Дебальцево.