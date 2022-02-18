Сам депутат утверждает, что украинскому законодательству действия его семьи не противоречат.

Семья одиозного нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича в 2019 году зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам страны-агрессора, фактически признав юрисдикцию Кремля.

Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы".

Журналисты выяснили, что речь идет об имении и большом земельном участке в поселке Симеиз (ЮБК). Также утверждается, что семья нардепа покупала землю в Крыму и после его аннексии, делая это согласно российским законам.

Незадолго до 2014 года семья Шуфрича приобрела недостроенную виллу площадью 4500 квадратных метров на берегу моря у его соратника по ОПЗЖ Виктора Медведчука. Объект в итоге оформили как собственность украинской компании "Авто бизнес групп", основанной отцом Шуфрича и его помощником. Сейчас объект не достроен, однако там есть табличка с надписью "частная собственность".

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По данным "Схем", с 2019 года имение и земля якобы принадлежат российской компании "Эстейт холдинг груп". Она зарегистрирована в Москве, но у нее все те же отец и помощник Шуфрича. Процедура приобретения якобы проводилась через специальную схему.

Также в расследовании говорится, что семья депутата за время оккупации Крыма увеличила там свои земельные владения, приобретя еще больше земли вокруг имения.

Сам Шуфрич в комментарии журналистам подтвердил, что его семья имеет недвижимость в Крыму, однако по поводу регистрации в российской юрисдикции отвечать не стал. Депутат также утверждает, что оформление крымского имущества по российскому законодательству якобы разрешено украинскими законами. Впрочем, это опровергли юристы и представители органов власти, с которыми пообщались журналисты.

Оккупация Крыма Россией: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.