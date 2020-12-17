Нардепы отреагировали на смерть Геннадия Кернеса.

Депутаты Верховной Рады прокомментировали смерть городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщает "Украина 24", по мнению депутата из фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, Кернес был эффективным руководителем.

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"Лично я его не знала, но, бывая в Харькове, видела, так сказать, глазом профессионала, что город чистый, в городе убирают, парк, построенный в Харькове. В Киеве нет такого Диснейленда, как в Харькове. Он был эффективным руководителем, и я думаю, что харьковчане ему благодарны", - сказала нардеп.

Представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко выразил соболезнования родным и близким.

"Я выражаю свои соболезнования родным и близким господина Кернеса. Что касается Харькова, я считаю, что как можно скорее должны быть назначены выборы, поскольку должен быть легитимный глава во втором по населению городе Украины. Предполагаю, что будет попытка затянуть это и не переназначать выборы, я считаю, что это неправильно, только харьковчане должны определить, кто будет управлять городом", - сказал Гончаренко.

Депутат из "Слуги народа" Мария Мезенцева назвала кощунством манипуляцию на теме здоровья Кернеса.

"Кощунством было то, что на здоровье господина Кернеса манипулировала не только его команда, но и другие политические силы, что началось уже с конца августа, когда он отбыл на лечение в Германию", - сказала она.

Депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский надеется на скорые выборы харьковского мэра.

"Смерть городского главы не означает коллапс в городе с одной стороны, с другой стороны нужно как можно скорее назначить новые выборы, чтобы руководил городом тот, кого выбрали люди, а не тот, кого временно ситуативно назначили. Надеемся, что выборы будут через три-четыре месяца", - сказал нардеп.

Смерть Геннадия Кернеса

17 декабря стало известно, что переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Полномочия городского головы Харькова переходят к секретарю мэрии.

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Автор: Андрей Василюк