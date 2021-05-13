Дмитрий Гордон удивился, что защищать интересы Порошенко в суде будет российский адвокат Илья Новиков.

Журналист Дмитрий Гордон считает, что бывший президент Петр Порошенко подал на него в суд не за клевету, а из-за ревности, которая у него якобы появилась, когда вышли конфеты «Гордон в шоколаде».

Об этом он сказал в своем видеоблоге.

"И все-таки я думаю, что дело не в Мариуполе. Дело в ревности. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде", а поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только "Говно в шоколаде", вот он и возмутился: как это так? Мол, я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он", - отметил Гордон.

Также журналист удивился, что защищать интересы Порошенко в суде будет российский адвокат Илья Новиков.

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"То ли в Украине не нашлось хороших юристов, то ли российские ближе?" - спросил он.

Кроме того, Гордон с сарказмом порекомендовал экс-президенту обратиться "к своему давнему другу и подельнику, замечательному юристу Виктору Владимировичу Медведчуку".

"В любом случае суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет захватывающим зрелищем, за которым в онлайн-режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире. Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать трудно. Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться – так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю!" - резюмировал Гордон.

Что сказал Гордон

В эфире ток-шоу «Свобода Савика Шустера» журналист Дмитрий Гордон вспомнил о руководстве Украины времен 2014 года в контексте боев за Мариуполь.

"Полк Азов спас Мариуполь. Руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России. Андрей (Билецкий – ред.) меня может опровергнуть, а может и нет. Я знаю, что руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь", – заявил Гордон.

При этом он спросил у Билецкого, так ли это. Тот ответил утвердительно.

"Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ: выйти из Мариуполя. И эти ребята ... 156 бойцов "Азова" спасли Мариуполь", – добавил Гордон.

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Автор: Денис Прядко