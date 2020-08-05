Экс-премьер Фокин пока не согласился участвовать в переговорах по Донбассу - ОП
Первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин планирует определиться со своим возможным участием в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе до конца текущей недели.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Дарья Заривна.
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Она отметила, что Фокин сказал об этом по результатам встречи с главой ОП Андреем Ермаком.
Как сообщал УНИАН, 4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность «координатора коммуникаций всех сторон» в составе ТКГ.
На днях Фокин сообщил, что согласился войти в состав минской ТКГ.
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