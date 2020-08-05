Экс-премьер Фокин пока не согласился участвовать в переговорах по Донбассу - ОП

Фокин планирует определиться со своим возможным участием в ТКГ до конца недели, заявили в Офисе президента.

Первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин планирует определиться со своим возможным участием в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе до конца текущей недели.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Дарья Заривна.

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Она отметила, что Фокин сказал об этом по результатам встречи с главой ОП Андреем Ермаком.

Как сообщал УНИАН, 4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность «координатора коммуникаций всех сторон» в составе ТКГ.

На днях Фокин сообщил, что согласился войти в состав минской ТКГ.

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