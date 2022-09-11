Мельник эмоционально отреагировал не неконструктивный "анализ" немецкого профессора.

Немецкий политолог Йоханнес Варвик отметился скандальным твитом относительно успехов украинских контрнаступлений. Украинский дипломат, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил жестко.

Публичная перепалка между пророссийским профессором и украинским дипломатом состоялась в Twitter.

В частности, Варвик, известный своей пророссийской позицией и лоббированием темы сближения Запада со страной-оккупантом, негативно высказался об успехах Вооруженных Сил Украины на Харьковщине и Херсонщине, продвигая идею "мирных переговоров".

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"Непопулярное мнение: отчеты об успехах украинских военных, на мой взгляд, не меняют общей картины: Россия имеет (к сожалению) эскалационное доминирование и в среднесрочной перспективе более высокую устойчивость. Политическому согласованию интересов нет альтернативы", - написал Варвик.

"Непопулярное мнение: F*ck off (на украинском "иди к черту", или "отъ*бись" - УНИАН)", - ответил ему Мельник.

Как сообщал УНИАН, ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

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