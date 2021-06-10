Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что тема России станет главной на саммите лидеров стран "Большой семерки".

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз рассматривает Россию исключительно как участника войны на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мишель сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по случаю участия руководства Евросоюза в саммите "Большой семерки", который начинается завтра.

"Россия будет одной из главных тем. Партнеры G7 имеют единое мнение о разрушительных действиях РФ. ЕС осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами ЕС", - подчеркнул Мишель.

Он напомнил, что на этой неделе во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высказал позицию Евросоюза относительно вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Я повторяю, что мы воспринимаем Россию как сторону конфликта, а не как посредника. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Россией Крыма", - заявил Мишель.

Саммит лидеров стран "Большой семерки" состоится в городке Карбис Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Англии 11-13 июня.

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Автор: Виталий Саенко