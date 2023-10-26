Украина имеет сильные позиции, отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Некоторые страны-члены Европейского Союза пытаются преуменьшить оценку в выполнении Украиной семи рекомендаций для дальнейшего старта переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в эфире информационного телемарафона. Как убеждена Стефанишина, в конце года абсолютно возможно начать переговоры о приобретении членства Украиной в Евросоюзе.

"Украина создала все необходимые условия для этого, реализовав семь рекомендаций. Более того, мы должны понимать, что будут рассматриваться и возможные решения насчет других почти 10 стран расширения, и Украина безусловно является лидером, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну", - отметила вице-премьер.

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Чиновница добавила, что украинская сторона уверена в позитивном решении. "В то же время, мы сегодня уже видим, что некоторые страны или даже некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь протискать какие-то свои личные пожелания в документы, которые готовятся Европейской комиссией. Так же мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются преуменьшить оценку прогресса Украины, и скажем так - обесценить некоторые из наших усилий. Мы это все видим и работаем индивидуально, но и призываем наших друзей не давать поля для манипуляций, особенно когда речь идет о европейской интеграции Украины", - подчеркнула Стефанишина.

При этом, она уверена, что Украина имеет сильные позиции, и в декабре удастся выйти на политическое решение.

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Как сообщал УНИАН, 2 октября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский во время встречи-заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Киеве заявил, что Украина выполнит семь рекомендаций Еврокомиссии и будет готова к началу переговоров по членству в Европейском Союзе.

Как известно, в ноябре ожидается представление Европейской комиссией большого письменного отчета о расширении, в котором будет отражена оценка выполнения Украиной семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз.

14-15 декабря состоится заседание Европейского совета с участием глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, которые могут принять решение о начале переговоров с Украиной о вступлении. В частности, издание Politico отмечает, что Европейский союз готовится начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, официально об этом должны объявить уже в декабре.

Ранее, 23 июня 2022 года, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

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