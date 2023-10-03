Решение может быть принято на саммите Европейского союза.

Европейский союз готовится начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, официально об этом должны объявить уже в декабре.

Об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных об этих планах. После принятия украинского отчета о проделанной работе Комиссия сделает заявление, в котором государствам-членам будет "очень трудно не сказать "да".

"Политический толчок вокруг этого будет слишком велик, чтобы отдельные страны-члены могли устоять. Рабочее предположение заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение об открытии переговоров", - пишет издание.

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Переговоры разрешат на декабрьском саммите, даже если Украина еще не выполнит всем семь условий, а правовая база не будет окончательно сформирована. Второй дипломат говорит, что юридическое решение о принятии Украины может быть принято к началу 2024 года.

Один из представителей Евросоюза сказал журналистам, что прогресс Украины в выполнении необходимых шагов обнадеживает, однако остается одна область, которая представляется проблематичной в краткосрочной перспективе. По его словам, она касается меньшинств.

Путь Украины в ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Европейском союзе.

Уже в июне на саммите в Брюсселе европейские лидеры утвердили решение предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Украина получила от Европейской комиссии рекомендации по внедрению необходимых реформ. Среди них: ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах.

В июне Reuters сообщал, что Украина выполнила два из семи необходимых условий.

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