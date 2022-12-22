Президент Франции Эмануэль Макрон продолжает продвигать идею предоставления России гарантий безопасности после того, как закончится война против Украины. В частности, в начале декабря он упомянул гарантии по вопросу расширения НАТО. А недавно уточнил: если РФ не получит таких гарантий безопасности от Запада, новая война охватит весь европейский континент.

Такая риторика не удивляет, учитывая, что, хотя в отдельных европейских странах - в той же Франции и Германии - восприятие ситуации сильно изменилось, по сравнению с 24 февраля, все равно большие группы населения выступают за политику "мир любой ценой". Они отстаивают в первую очередь свои интересы: цены на электроэнергию, бензин, продукты. То есть они видят счета, цены в магазинах, но не понимают сути происходящего. Условно говоря, они являются сторонниками тезиса "не все так однозначно". И, чтобы быть справедливым, стоит отметить, что такая картина присуща и отдельным категориям украинских граждан…

Заявления Макрона, Шольца и других - не для нас. Они работают на свою аудиторию

Дополнительным фактором является многолетняя пропаганда в Европе российских медиа. Сейчас, после того, как их заблокировали, Россия переключилась на другой актив - активизацию "консерв" по всему миру. Кремль всегда уделял много внимания пропаганде, подкупу политиков и лидеров общественного мнения. После 24 февраля эти усилия лишь были активизированы. Чем хуже у русских ситуация на фронте, тем больше можно видеть "мирных" заявлений, статей и предложений.

Что же касается Франции, то она исторически давно была русофильской. И эта позиция не изменилась даже после 2014 года. Вспомните, как многие французы поддержали пропутинскую Марин Ле Пен уже после начала полномасштабной войны, хотя она продвигала именно пророссийские месседжи о мире, об отношениях с Путиным, о сохранении его лица и тому подобное. Или вспомните, как Борис Джонсон рассказывал о позиции Макрона, который до последнего не верил, что Путин нападет. Так же Шольц очень долго считал, что надо заниматься экономикой и закрыть глаза на то, как украинцев "быстро и безболезненно" убьют русские...

У политиков одна задача - поднять свои рейтинги и переизбраться. И для этого сгодятся любые заявления, которые нельзя проверить, и которые потом забудутся.

Поэтому заявления Макрона, Шольца и других - не для нас. Они работают на свою аудиторию. Они - политики и создают иллюзию того, что они где-то там о чем-то договариваются, что им где-то удается чего-то достичь... расчет на то, что население не очень будет разбираться, и все будет хорошо. То есть у политиков одна задача - поднять свои рейтинги и переизбраться. И для этого сгодятся любые заявления, которые нельзя проверить, и которые потом забудутся.

Человеческая психика так работает, что человек верит в то, во что хочет верить. С одной стороны, те же Макрон и Шольц напрямую общаются с Путиным. Поэтому их слова воспринимаются за правду с той точки зрения, что, мол, неужели российский диктатор будет так откровенно обманывать лидеров европейских стран. С другой стороны, обидно, что наша неполноценность приводит к тому, что те же Макрон или Шольц кажутся более авторитетными для некоторых украинцев, чем отечественные политики.

Однако здесь влияет и отсутствие критического мышления, чем россияне умело пользуются. Например, история с якобы договоренностями относительно вывода врагом тяжелой техники из ЗАЭС.

Эта атомная электростанция - крупнейшая в Европе. Она покрывает 20% украинской энергетики. Сейчас полстраны сидит без электричества из-за последнего обстрела россиянами, которые уже начали отстреливать по украинской критической инфраструктуре неприкосновенный запас своих ракет. Поэтому стоит лишь включить мозги, чтобы понять, что в таких условиях все эти рассказы о выводе российских войск из ЗАЭС и передачи станции под контроль МАГАТЭ - ничего не стоят. Россияне не могут положить нашу инфраструктуру ракетами, имея такую цель, и отдадут АЭС, которая компенсирует большинство наших затрат? Ну, где тут логика? То есть это - очевидные вещи.

Поэтому, возвращаясь к "мирным" инициативам и идеям о "гарантиях безопасности" для России от европейских политиков, украинцам не стоит так на них обращать внимание. Да, мы больны украиноцентричностью, и воспринимаем все через эту призму. Но для европейских обществ наша история иная. Поэтому, стоит учитывать: если вышеназванные заявления европейских политиков создают у их электората иллюзию, что война идет к завершению, они спокойно их будут делать.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины