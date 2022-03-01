Европарламент рассматривает заявку Украины в ЕС/фото REUTERS

Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Европарламентарии запустили специальная процедура вступления

Об этом говорится в онлайн-трансляции заседания Европарламента.

Вначале заседания президент Владимир Зеленский выступил и призвал Европу принять Украину в состав Евросоюза.

Он напомнил, что 28 февраля официально подписал заявку на членство Украины в ЕС.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС предложить Украине членство.

"Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз - это немедленно взять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, которые способны коренным образом изменить динамику событий. Это решение - именно такое", - отметил дипломат