Вначале заседания выступил президент Владимир Зеленский

Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Европарламентарии запустили специальная процедура вступления

Об этом говорится в онлайн-трансляции заседания Европарламента.

Вначале заседания президент Владимир Зеленский выступил и призвал Европу принять Украину в состав Евросоюза.

Он напомнил, что 28 февраля официально подписал заявку на членство Украины в ЕС.