Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Европарламентарии запустили специальная процедура вступления
Об этом говорится в онлайн-трансляции заседания Европарламента.
Вначале заседания президент Владимир Зеленский выступил и призвал Европу принять Украину в состав Евросоюза.
Он напомнил, что 28 февраля официально подписал заявку на членство Украины в ЕС.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС предложить Украине членство.
"Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз - это немедленно взять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, которые способны коренным образом изменить динамику событий. Это решение - именно такое", - отметил дипломат