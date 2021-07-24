По словам Малюськи, нет незаменимых людей, а он за кресло не держится.

Глава Минюста Денис Малюська сейчас в отставку не собирается. Как заявил чиновник, он напишет соответствующее заявление, если его об этом попросят 3 человека - его жена, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль.

Об этом министр заявил в эфире телеканала “Украина 24”, отвечая на вопрос, что будет, если ВР или правительство решит отправить его в отставку.

Малюська заметил, что сейчас идет много слухов относительно его отставки.

"Я всегда, с первого дня, говорил сразу, что я за кресло не держусь. Решением парламента, я безусловно, уйду в отставку", – подчеркнул министр.

Правда, по его словам есть еще 3 человека, слов которых достаточно, чтобы он сразу написал заявление и уже "собирал вещи". Речь идет о президенте Владимире Зеленском, премьере Денисе Шмыгале и жене главы Минюста.

"Со всеми названными людьми не было таких разговоров", – подчеркнул Малюська.

Он добавил: нет незаменимых людей, зато "есть команда, есть Минюст, и Минюст – сильный, ведь там создали очень хорошую команду”.

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"Но, тем не менее, разговоров об отставке не было, просьб не было, я пока еще чувствую в себе силы немножко поработать", – отметил чиновник.

По его словам, после того, как он уйдет в отставку, он может ориентировочно на неделю поехать отдохнуть на море с семьей. Работать в другом городе – потом, но если будет желание кого-то из вышеуказанных лиц: жены, Зеленского или Шмыгаля.

Отставка Малюськи: что предшествовало

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в эфире одного из телеканалов заявил, что у депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы, в частности, к работе Дениса Малюськи. Как пояснил Качура, хозяйство Минюста - очень большое, и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых происходит ремонт. Это гораздо больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения.

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Автор: Виктория Гордиенко