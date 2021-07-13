В парламент может пройти функционер СН с образованием ресторатора.

В случае назначения Дениса Монастырского министром внутренних дел его место в Раде займет сумчанин Антон Швачко.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов.

"Я долго думал про отставку Авакова, крутил ее со всех сторон, звонил джерелам. И понял кто подлинный бенефициар этого всего. Он на фотке. Это сумчанин Антон Швачко. В результате многоходовочки именно Антон в парламенте займёт место Дениса Монастырского, который уйдёт в МВД вместо Авакова. Он следующий в списке СН на втягивание в Раду под номером 139", - написал он.

По словам Николова, Швачко получил ресторанное образование. На момент выборов был безработным, а сейчас занимает должность в сумской областной ячейке партии "Слуга народа".

"Его не то что Гугл - его местные журналисты не знают. Типичный никто и зовут его никак. И вжух! ноунейм вытеснил с Печерских холмов глыбищу Авакова", - заключил журналист.

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По данным из открытых источников, Швачко закончил факультет маркетинга в Сумском Национальном Аграрном Университете по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламентской фракции "Слуга народа" предложил назначить на должность министра внутренних дел народного депутата Дениса Монастырского. Фракция предложение поддержала.

Денис Монастырский - кто такой

Монастырский преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг".

Был помощником народного депутата Антона Геращенко во времена Верховной Рады восьмого созыва. Сейчас Геращенко является заместителем Авакова.

В 2019 году избрался в Раду от "Слуги народа". На момент выборов был экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем Аналитического центра "Украинский институт будущего". Занял должность председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Отставка Авакова

Напомним, Арсен Аваков сегодня подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - прокомментировал Аваков.

Голосование за отставку Арсена Авакова с должности планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить на эту должность депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

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Автор: Дмитрий Захаров