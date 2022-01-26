Председатель ОП надеется на конструктивный диалог.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уже прибыл в Париж (Франция) для участия в переговорах политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

"Наконец удалось разблокировать этот формат и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в пользу Украины", - заявил глава Офиса президента.

Напомним, вчера вечером, накануне встречи "нормандских советников" появилась информация от источников немецкого агентства dpa о том, что во время переговоров могут назначить дату проведения переговоров Украины с оккупационными властями "Л/ДНР" об особом статусе Донбасса.

Читайте также"Мощный сигнал": Ермак о встрече советников лидеров "нормандской четверки"Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников лидеров Германии, Франции, Украины и России речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях относительно будущего Украины".

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на появившуюся в сети информацию о возможном назначении даты проведения переговоров Украины с оккупационными "властями Л/ДНР" во время встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

"Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались совершить "измену" на ровном месте", - возмутился руководитель ОП.

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