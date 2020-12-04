Государственные органы не регистрировали особняк и право собственности на него, поэтому из реестров невозможно узнать его стоимость.

Временный исполняющий обязанности Главного следственного управления СБУ Андрей Швец живет в элитном коттедже, не введенном в эксплуатацию, а землю, на которой он стоит, семья Швеца приобрела по цене в 4-5 раз ниже рыночной.

Об этом говорится в фильме-расследовании программы "Схемы".

Журналисты узнали, что в декларации Швеца за 2018 год у него один миллион гривень денежных сбережений, две машины, земля в Киевской области, квартира на левом берегу в столице и коттедж, оформленный на отца в коттеджном городке Золоче, в селе Вишенки Киевской области.

Двухэтажный дом на более чем 200 квадратных метров с бассейном был приобретен в 2015 году, и продан – по данным из реестра недвижимости – в ноябре 2020-го.

Летом Схемы засняли в новом районе Золоче особняк, в котором, как выяснили журналисты, живет семья Швеца.

По их данным этот дом не введен в эксплуатацию. Государственные органы не регистрировали особняк и право собственности на него, поэтому из реестров невозможно узнать его стоимость.

По информации журналистов, один из соседних незаселенных домов выставлен на продажу застройщиком за 420 тысяч долларов, а другой продан за 430 тысяч долларов.

Сообщается, что в октябре 2019 года семья Швеца приобрела в собственность 18 соток, которые записаны поровну на отца и жену спецслужащего. Рыночные цены на землю похожей площади неподалеку достигают 40 тысяч долларов. Как выяснили Схемы, семья заплатила за участок около 180 тысяч гривень, или около 7 тысяч долларов.

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Продавец земельных участков семье Швеца, бизнесмен Игорь Титаренко от комментария отказался. По информации Схем, его имя и фирма, которой он владел, в разные периоды фигурировали в уголовных процессах, в частности, СБУ и ГФС.

Схемы обратились в пресс-службу СБУ с запросом о происхождении средств на такие покупки. Там ответили, что Швец более года занимался бизнесом, а его отец работал более трех лет за границей, а также продал старый дом.

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Автор: УНИАН