Андрей Пионтковский считает, что Китай может сыграть большую роль, обеспечив личную безопасность Путину.

США ведут переговоры с Китаем, в том числе о судьбе Путина, его свиты и семьи.

В частности, они могут просить Пекин уговорить кремлевского царя покинуть страну. Об этом рассказал публицист и политолог Андрей Пионтковский.

"Китай может сыграть большую роль, обеспечив личную безопасность Путину. Он может взять с собой Кабаеву, всех кабаёнышей, несколько миллиардов и самолётом присланным куда-то удалиться. Вот сейчас идут какие-то серьёзные китайские и американские стратегические переговоры. Я думаю, что обсуждается следующий вопрос: ну вот американцы с благодарностью отмечают конструктивную роль Китая в обуздании ядерного маньяка. Они сыграли бы они не менее яркую положительную роль завершающей стадии конфликта, обеспечив Путину личную безопасность и убедив его настойчиво воспользоваться возможностью", - сказал публицист.

Он считает, что китайцы запрашивают в ответ согласие Соединенных Штатов на их доминирование в очень большой части евразийской территории бывшей Российской Федерации.

"Многие предлагают форму "38 параллель". Я думаю, что наверное на встрече китайских и американских экспертов возможно возник такой рабочий термин "меридиан". Формальное разделение зоны влияния в Сибири между западом в целом и Китаем по некому условно 80-му меридиану - вот возможно введенный в общественное сознание такой термин станет со временем не менее употребимым, чем "38 параллель", - сказал Пионтковский.

Роман Путина и Кабаевой: подробности

Несколько лет в прессе ходят слухи о романе российского диктатора Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. В политических кругах РФ все знают, что Кабаева родила Путину наследников. После начала вторжения РФ в Украину она с детьми пряталась в Швейцарии.

Потом Кабаева вернулась в РФ и сидит в Москве. Возвращаться в Шейцарию сейчас "не очень желательно".

Недавно в прессе начали говорить, что любовница Путина Алина Кабаева снова могла от него забеременеть. Однако диктатор не рад этой новости, а когда он узнал пол ребенка, то расстроился еще сильнее.