Николай Давыдюк отметил, что война Москвы против Киева - это война против россиян.

Российский президент Владимир Путин начал распространять тезисы о том, что РФ хотят уничтожить. Это говорит о нехватке инфоповодов для внутренней пропаганды.

Политолог Николай Давыдюк считает, что война Российской Федерации против Украины – это наихудший шаг Путина против россиян, это война против самой России. При этом он указал, что российский диктатор не может признать, что начал войну безосновательно, он напуган и "начал играть эти нарративы о якобы уничтожении РФ".

"Эти заявления (о развале России - УНИАН) не от того, что он развивается как человек или страна, или его армия что-то увлекает. Ничего из этого нет, этот "гриб" гниет и заражает своей плесенью всю Россию. Она тоже начнет гнить", – рассказал эксперт 24 каналу.

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Путин заговорил о развале России - что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новую цель "злого" Запада. Политик заявил, что якобы западные лидеры хотят "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию".

При этом он заявил, не знает, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня - будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее.

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