Отмечается, что планы российского диктатора Путина "потерпели неудачу из-за непонимания украинского сценария".

В итальянской разведке заявили, что цели вторжения России в Украину провалились. Теперь стране-агрессору необходима оперативная пауза в боевых действиях против Украины, чтобы подготовиться к более длительной войне. За это время РФ может, в частности, перезапустить работу своего военно-промышленного комплекса.

Как пишет La Stampa, такие выводы итальянская разведка озвучила в докладе парламенту. Данные разведки также говорят о том, что в России начали ощущать влияние санкций, введенных Западом из-за полномасштабного вторжения в Украину, даже несмотря на большие производственные мощности РФ.

Кроме того, разведчики отмечают снижение уровня поддержки войны в России. При этом большая часть россиян все еще одобряет действия своего руководства. Это связано с работой российских пропагандистских СМИ.

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При этом, Россия не оставит попыток вмешательства в политические процессы в западных странах.

"Москва не прекратит вмешиваться в политическую динамику и процессы принятия решений в странах НАТО. Прибегая еще больше, чем в прошлом, к принудительным и манипулятивным методам, таким как кибератаки, дезинформация, шантаж и использование таких рычагов, как миграция и энергетика, причем последние обречены на потерю актуальности, учитывая стремление Запада найти альтернативы энергетической зависимости от России", – пишет издание.

Отмечается, что планы российского диктатора Путина "потерпели неудачу из-за непонимания украинского сценария". В то же время вероятность применения Россией ядерного оружия итальянские разведчики считают низкой.

Война в Украине: оценки западных разведок

Бюро по защите Конституции Латвии, которое занимается разведкой и контрразведкой, прогнозирует, что война России против Украины не закончится в 2023 году. По оценкам разведчиков, минимальной целью оккупантов является захват Донбасса. Кроме того, в России не отказались от планов на Киев.

В британской разведке проанализировали потерю российского самолета А-50У, который получил повреждения в Беларуси на аэродроме "Мачулищи". Специплисты добавили, что этот борт очень важен операций врага в воздухе с точки зрения обеспечения картины воздушного боевого пространства.

Кроме того, в британской разведке не оставили без внимания недавние взрывы в Мариуполе Донецкой области. Отмечается, что оккупанты считали этот город недосягаемым для средств поражения ВСУ. Именно поэтому в России так встревожены "бавовной".

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