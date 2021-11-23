По разным оценкам, ломбардный бизнес приносит ему от 2,5 до 3 млн долларов в год.

Каждый четвертый кредит украинцы берут в ломбардах: на начало этого года в Украине действовало 302 ломбарда. Важное место среди этих учреждений занимают ломбарды "ПРО100КРЕДИТ" бывшего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

По разным оценкам, ломбардный бизнес приносит ему от 2,5 до 3 млн долларов в год. Об этом говорится в сюжете ISLND TV.

Официально экс-спикер Верховной Рады не владеет ломбардным бизнесом, переоформив его на своих помощников в парламенте Юлию Овдий и Дмитрия Тележинского в мае 2020 года.

"Этот вид бизнеса был давно, он совсем небольшой. На сегодня его у моей семьи нет. Ни у меня, ни у жены", - говорил Разумков с трибуны Верховной Рады.

Журналисты напоминают, что 5 лет назад Тележинский баллотировался в столичный горсовет от пророссийского "Оппозиционного блока". А в 2019 году, когда Разумков пришел к власти, именно Тележинский заменил его в должности руководителя Украинской политконсалтинговой группы. Он указан в качестве бенефициара компании вместе с женой экс-спикера Юлией Чайкой.

Две другие компании Разумкова – "Бизнесинвестстрой" и "Интеринвест XXI века", которые и являются основателями ломбардов "ПРО100КРЕДИТ", на Тележинского оформили раньше времени – в мае прошлого года.

Сеть ломбардов "ПРО100КРЕДИТ" часто принимает ворованные вещи и неоднократно фигурировала в уголовных производствах. В частности, в 2015 году в Киеве судили мошенника, который отнес в "ПРО100КРЕДИТ" планшет и без проблем получил за ворованный гаджет деньги.

"В свою очередь, представители ломбарда даже не пытались помочь пострадавшей стороне. В том же году в один из ломбардов "ПРО100КРЕДИТ" мошенник сдал ворованный мобильный телефон", – рассказывают журналисты.

Сегодня ломбарды пользуются у украинцев аномальной популярностью. Число клиентов постоянно растет, а в период пандемии бизнес Разумкова получил настоящую новую жизнь. В целом украинцы заняли в ломбардах более 8 млрд грн.

"Но все это никогда точно не беспокоило г-на Разумкова и не мешало ему зарабатывать на обездоленных украинцах десятки миллионов. Проблемы плебса – это проблемы плебса. Не так ли, Дмитрий Александрович?", - резюмируют журналисты.

Автор: Иван Бойко