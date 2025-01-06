Байден отметил, что вице-президент Камала Харрис, как президент Сената, также будет председательствовать, пока Конгресс подсчитывает голоса коллегии выборщиков.

Президент США Джо Байден заявил, что он полон решимости мирно передать власть в конце этого месяца.

Как пишет Bloomberg, таким образом он предостерегает от попыток преуменьшить значение жестокого нападения толпы на Капитолий США, которое пыталось помешать сертификации его собственных выборов четыре года назад.

Байден сказал, что он "полон решимости сделать все возможное, чтобы уважать мирную передачу власти и восстановить традиции, которые мы давно уважаем в Америке".

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"Выборы будут сертифицированы мирно. Я пригласил нового президента в Белый дом утром 20 января и буду присутствовать на его инаугурации во второй половине дня", - заявил он.

Байден отметил, что вице-президент Камала Харрис, как президент Сената, также будет председательствовать, пока Конгресс подсчитывает голоса коллегии выборщиков, что завершится тем, что законодатели официально подтвердят ее поражение.

Отмечается, что Трамп неоднократно преуменьшал значение событий 6 января 2021 года и утверждал, что многие были несправедливо привлечены к ответственности за участие в них. Став президентом, Трамп будет иметь полномочия полностью помиловать причастных к ним или сократить сроки наказания путем смягчения наказания.

Байден, не называя Трампа по имени, сказал, что "прилагаются неустанные усилия, чтобы переписать - даже стереть - историю того дня" и "сказать нам, что мы не видели того, что все видели собственными глазами". Он заявил, что американцы не могут забыть, а вместо этого должны помнить 6 января "как день, когда наша демократия подверглась испытанию и победила".

Инаугурация Трампа - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибудет на инаугурацию новоизбранного лидера США Дональда Трампа только в случае, если получит приглашение.

Политик сказал, что хотел бы присутствовать в Вашингтоне в этот день, однако визит без прямого приглашения президента Соединенных Штатов Америки - это просто некрасиво.

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