Россияне пытаются давить малыми силами.

Россия использует в Украине так называемую тактику амебы. Поскольку оккупанты не могут сделать глубокий прорыв, они везде экспериментируют меньшими силами и надеются, что вдруг где-то выпадет возможность.

Об этом заявил начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Энно Митс в интервью ERR. Он отметил, что в последнее время участились атаки российских войск на Харьков, и московские пропагандистские каналы призывают стереть украинский город с лица земли.

Митс отметил, что это даже удивительно, что Харьков еще не уничтожен, ведь он совсем рядом с зоной боевых действий. По его мнению, Россия пытается расширить линию фронта, поскольку это, в свою очередь, заставит Украину расширить оборону, что будет означать ее утончение.

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"Сами россияне используют то, что можно назвать "тактикой амебы". Осознанно или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они проталкиваются везде, несмотря на потери своих солдат, техники и надеются, что где-то вдруг появится возможность. Такова их модель действий, которая характерна не только для их действий на поле боя, но и, можно сказать, в глобальном масштабе", - пояснил глава эстонского Генштаба Сил обороны.

Хотя у России есть возможность бомбить Харьков, но у нее нет возможности взять город. Митс отметил, что Россия может пробиться через сам город одним махом, но чтобы удержать его под контролем, потребуется значительно больше войск.

"А это именно то, чего сегодня не хватает россиянам. Мы видим, что она (РФ - УНИАН), так сказать, производит больше войск: факт заключается в том, что сегодня у нее больше войск в Украине, чем два года назад. Но, опять же, уровень их подготовки и уровень командования низкий, на уровне групповых рот. В последние недели они также попытались объединить ротные бронетанковые атаки, но это скорее единичные случаи", - сказал генерал-майор.

Россия усиливает атаки

Как сообщал УНИАН, враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить в Донецкой области. Но наши воины, в частности бойцы Национальной гвардии Украины, эффективно сдерживают это нашествие и уничтожают всю вражескую технику на подходе к нашим позициям.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили на фронте еще 770 российских оккупантов. Таким образом, по состоянию на утро 15 апреля Россия потеряла в войне против Украины 454 420 человек.

Также Силы обороны за сутки разбили много техники армии противника. В частности, шесть танков - 7180, 31 ББМ, 31 БпЛА, 41 артиллерийскую систему.

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