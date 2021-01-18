Народный депутат подчеркнул, что его дальнейшие действия будут иметь юридический характер.

Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") отрицает свою причастность к вмешательству в американские выборы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН.

"12 января я сделал публичное заявление, о лживых доносах Шабунина и других аферистов по поводу якобы моей связи с господином Деркачом. В очередной раз заявляю, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе в США, и никогда не имел отношения к публикации так называемых пленок Порошенко-Байдена. И это все прекрасно знают. Что касается моих дальнейших действий, то они будут соответствующими и будут носить юридический характер", - рассказал нардеп.

Адвокат Дубинского Татьяна Костина добавила, что не будет настаивать на назначении наказания, связанного с реальным лишением свободы. Наказание должно быть неотвратимым и для исполнителей, и для заказчиков.

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Автор: УНИАН