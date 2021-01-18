Дубинский заявляет, что не вмешивался в выборы в США.

Народный депутат Александр Дубинский не собирается выходить из фракции "Слуга народа" из-за введения против него американских санкций, поскольку он не вмешивался в их выборы.

Об этом политик заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Но если кто-то примет решение об исключении меня из фракции, то после этого она будет обречена", – считает Дубинский.

По его словам, он безотлагательно обратился к фракции по этому вопросу с письмом.

"В нем я написал следующее: в связи с тем, что против меня была совершена грязная провокация со стороны непорядочных оппонентов, что выполняли грязный заказ и написали против меня донос в учреждения США, требую от фракции срочного обсуждения и получения важной информации от меня лично и осуществления действий по пресечению подобных провокаций и привлечения к ответственности тех лиц, которые это намеренно совершали. Я настаивал и настаиваю на неотложном заседании фракции, поскольку в СМИ и соцсетях нашими политическими оппонентами эта ситуация используются как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства", – пояснил Александр Дубинский.

По его мнению, промедление с проведением внеочередного заседания фракции на эту тему может привести к крайне негативным последствиям в виде дискредитации и президента и парламентской фракции.

"К сожалению, заседание фракции так и не состоялось. Есть моменты, которые я не могу сейчас объявить, но обязательно озвучу на заседании фракции", – рассказал нардеп.

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Автор: УНИАН