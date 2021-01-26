Депутат прокомментировал вчерашнее заседание "Слуги народа".

Народный депутат Александр Дубинский, в отношении которого были введены санкции США, на своём ютуб-канале прокомментировал вчерашнее заседание "Слуги народа", где поднимался вопрос о его исключении из фракции.

"Вчерашнее заседание было посвящено не тарифам, чего от нас требуют избиратели и люди на улицах, не решению проблем валютных заёмщиков, не решению проблем ФОПов или повышению пенсий. Оно было посвящено Александру Дубинскому. Во время этого заседания у меня состоялся диалог с президентом, во время праздничного фуршета, посвящённому его дню рождения. И, честно говоря, я не хотел омрачать своими ответами реплики президента. А реплики эти были нелицеприятными.

Владимир Александрович, мы часто становимся жертвами аферистов, которые используют своё влияние на людей, чтобы обворовать страну и решать свои, а не украинские интересы. Например, Петр Порошенко, который используя своё влияние на людей, доносит им мнение о том, что вам нужно прекратить быть президентом Украины, потому что вы своими действиями дискредитируете и партию, и страну. И не можете быть президентом из-за своей неопытности или, как он говорит, некомпетентности.

Если отталкиваться от того, что вы вчера сказали мне лично, опираясь на мнение аферистов, оболгавшим меня, и требующих от вас, чтобы я ушёл из фракции - как будто именно это является ключевой её проблемой и после моего ухода все проблемы решаться - то я точно так же могу сказать вам, что вам нужно закончить быть президентом Украины. Но я продолжаю и буду продолжать системно бороться за то, чтобы сохранялся и ваш рейтинг, и рейтинг партии "Слуга народа", что я уже доказал, проведя успешную избирательную кампанию в Киевской области и набрав примерно в три раза больше голосов, чем ваши прихлебатели в том же Киеве.

Владимир Александрович, когда вас окружают люди, которые пишут вам хвалебные посты и купают в тёплых ваннах экономических успехов, которых на самом деле нет, и действуют одновременно по наполнению собственных карманов в противовес интересам Украины - это беда, о которой нужно говорить. И когда вы говорите мне, что этим я дискредитирую партию "Слуга народа", я с этим категорически не согласен. И именно поэтому никакого добровольного решения о моем выходе из фракции не будет. Если же такое решение, абсолютно нелогичное, незаконное и противоречащее регламенту, будет принято в отношении меня фракцией... Ну что же - это будет решение, которое приведёт фракцию к развалу", – рассказал нардеп.

Он также подчеркнул, что все прекрасно понимают: проблема партии "Слуга народа" – это не Дубинский.

"Проблема партии в том, что принимаемые ею решения абсолютно не соответствуют ожиданиям наших с вами избирателей. Я готов и дальше бороться за то, чтобы эти решения принимались в интересах избирателей. Как принятый закон о реструктуризации валютных займов, который зачем-то был заветирован, как собранные подписи о проведении внеочередной сессии для удовлетворения требований ФОПов и многих других решений", – отметил он.

Кроме того, Дубинский попросил Зеленского о встрече без посредников.

"Я прошу вас о личной встрече без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои карманы, а не в интересах Украины, для того чтобы донести свои аргументы и ещё раз доказать, что я готов бороться именно за вас. Именно этим я занимаюсь и именно поэтому ни о каком уходе из фракции/партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те", – подытожил нардеп.

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Автор: УНИАН